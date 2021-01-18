Первое удаление Месси за «Барсу» и дебютная шайба Овечкина в сезоне. Главное к утру

Лионель Месси впервые в карьере за «Барселону» получил красную карточку, а Александр Овечкин забросил дебютную шайбу в новом сезоне НХЛ – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Лионель Месси впервые в карьере за «Барселону» получил красную карточку.
2. Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, поразив ворота «Питтсбурга».
3. «Химки» проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ.
4. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в центральном матче 19-го тура АПЛ.
5. Стерлинг впервые в карьере забил со штрафного.
6. «Фенербахче» объявил о работе над переходом Озила, игрок прилетел в Турцию.
7. Лыжный акробат Максим Буров одержал третью победу в сезоне на этапах Кубка мира.
8. «Ротор» арендовал хавбека из португальского клуба.
9. Кристиян Бистрович уйдёт в аренду в турецкий «Гезтепе».
10. «Аталанта» Миранчука сыграла вничью с «Дженоа» Шомуродова.
11. Конькобежка Ангелина Голикова завоевала серебро ЧЕ в спринтерском многоборье.
12. ЦСКА победил СКА в «армейском» дерби третий раз в сезоне.
13. «Генк» заинтересовался Гайчем.
14. «Спартак» показал, как Хендрикс поёт приветственную песню.
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