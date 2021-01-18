Алькантара: «Ливерпулю» нужно сделать гораздо больше, чтобы быть на вершине

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара поделился мнением после ничьей своей команды с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 19-го тура АПЛ.
«Без победы мы никогда не будем удовлетворены. Мы провели великолепный первый тайм, второй тайм был 50 на 50. В каком-то смысле мы довольны своей игрой, как мы играли в некоторых отрезках. Но нам нужно сделать гораздо больше, чтобы быть на вершине лиги», – цитирует Алькантару BBC.
«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (34) — на 4-м месте. Вторую строчку чемпионата занимает «Манчестер Сити», третью – «Лестер».
Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут 20 января в гостях с «Фулхэмом». На следующий день, 21 января, мерсисайдцы дома встретятся с «Бёрнли». Матч второго круга «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 1 мая в 34-м туре первенства АПЛ сезона-2020/2021.
- 18 января 2021
-
09:27
-
09:19
-
09:15
-
08:55
-
08:46
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
08:00
-
07:08
-
06:18
-
05:34
-
05:12
-
04:57
-
04:44
-
04:19
-
04:03
-
03:24
-
03:07
-
02:48
-
02:28
-
01:47
-
01:31
-
01:24
-
00:57
-
00:43
-
00:26
-
00:25
-
00:15
-
00:10
-
00:03
- 17 января 2021
-
23:59
-
23:44
-
23:40
-
23:37