Алькантара: «Ливерпулю» нужно сделать гораздо больше, чтобы быть на вершине

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара поделился мнением после ничьей своей команды с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 19-го тура АПЛ.

«Без победы мы никогда не будем удовлетворены. Мы провели великолепный первый тайм, второй тайм был 50 на 50. В каком-то смысле мы довольны своей игрой, как мы играли в некоторых отрезках. Но нам нужно сделать гораздо больше, чтобы быть на вершине лиги», – цитирует Алькантару BBC.

«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (34) — на 4-м месте. Вторую строчку чемпионата занимает «Манчестер Сити», третью – «Лестер».

Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут 20 января в гостях с «Фулхэмом». На следующий день, 21 января, мерсисайдцы дома встретятся с «Бёрнли». Матч второго круга «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 1 мая в 34-м туре первенства АПЛ сезона-2020/2021.