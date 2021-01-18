Джорджо Кьеллини: «Интер» переиграл «Ювентус» на каждом участке поля

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подвёл итог выступления команды в матче 18-го тура итальянской Серии А с «Интером» (0:2).



«Можно сколько угодно готовиться к матчу, но всё упирается в возможность реализовать идеи на поле. Сегодня мы не выиграли ни одного единоборства, «Интер» хотел победить сильнее и заслужил этого. Для команды это удар, но он не должен выбить нас из колеи. У нас есть время исправиться за этот матч.



Порой нужно быть скромными и позволить сопернику владеть мячом, но сегодня проблема была в том, что, когда мяч был у нас, мы допускали очень много ошибок и постоянно теряли его. Нас переиграли на каждом участке поля. Мы делали слишком много касаний, слишком медленно продвигали мяч, слишком много ошибались», — цитирует Кьеллини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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