Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джорджо Кьеллини: «Интер» переиграл «Ювентус» на каждом участке поля

Джорджо Кьеллини: «Интер» переиграл «Ювентус» на каждом участке поля
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подвёл итог выступления команды в матче 18-го тура итальянской Серии А с «Интером» (0:2).

«Можно сколько угодно готовиться к матчу, но всё упирается в возможность реализовать идеи на поле. Сегодня мы не выиграли ни одного единоборства, «Интер» хотел победить сильнее и заслужил этого. Для команды это удар, но он не должен выбить нас из колеи. У нас есть время исправиться за этот матч.

Порой нужно быть скромными и позволить сопернику владеть мячом, но сегодня проблема была в том, что, когда мяч был у нас, мы допускали очень много ошибок и постоянно теряли его. Нас переиграли на каждом участке поля. Мы делали слишком много касаний, слишком медленно продвигали мяч, слишком много ошибались», — цитирует Кьеллини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Роналду раздавлен грузом рекорда? Португалец провалил Дерби Италии, как и весь «Ювентус»
Бывшие звёзды «Ювентуса» отбирают золото у туринского клуба.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021