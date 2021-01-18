Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лионель Месси может пропустить до 12 матчей из-за удара соперника

Лионель Месси может пропустить до 12 матчей из-за удара соперника
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить до 12 матчей за удар соперника по голове, сообщает AS. Напомним, инцидент произошёл в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком».

Аргентинец был удалён за минуту до окончания матча. Лионель жёстко отмахнулся от игрока «Атлетика», и судья после просмотра системы видеоповтора показал ему красную карточку. Это удаление стало для Месси первым в карьере за «Барселону». Если комитет посчитает, что Месси агрессивно атаковал игрока без мяча, то наказание может варьироваться от 4 до 12 матчей.

В финальном матче Суперкубка Испании «Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» со счётом 3:2. за «Барселону» в этом матче дубль оформил Антуан Гризманн. В составе победителей отличились Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.

Гризманн — о поражении в Суперкубке Испании: мы злимся. Никто не подсказывает друг другу
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021