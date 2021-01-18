«Это была явная агрессия». Форвард «Атлетика» Вильялибре — об ударе Месси
Нападающий «Атлетика» Асьер Вильялибре описал эпизод с удалением форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче за Суперкубок Испании (3:2).
Аргентинец был удалён за минуту до окончания матча. Лионель жёстко отмахнулся от Вильялибре, и судья после просмотра системы видеоповтора показал ему красную карточку. Это удаление стало для Месси первым в карьере за «Барселону». Если комитет посчитает, что Месси агрессивно атаковал игрока без мяча, то наказание может варьироваться от 4 до 12 матчей.
«Все команды совершают фолы, и на нас тоже фолили. Эпизод с Месси? Я поставил корпус так, чтобы он не убежал. Он разозлился и ударил мне по лицу рукой. Думаю, это была явная агрессия. Это нормально, у них ничего не получалось", — цитирует Вильялибре AS.
Лионель Месси может пропустить до 12 матчей из-за удара соперника
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