«Хочу учить русский язык». Педро Роша дал первое интервью после возвращения в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Педро Роша дал первое интервью после возвращения в стан красно-белых из аренды в бразильском «Фламенго».
«Пока всё хорошо, рад вернуться и увидеть старых товарищей. С кем успел пообщаться? Раньше было много бразильцев. Сейчас есть Айртон, Понсе, который говорит по-испански. С Ларссоном можно найти общий язык. Если честно, хочется больше внимания уделить русскому языку, для меня это очень важно.
Как прошло знакомство с Тедеско? Хорошо. До этого мы не были знакомы. Приятное впечатление, надеюсь, дальше отношения будут только лучше. Какие цели? Хорошо провести сборы, максимально подготовиться и помогать команде", — сказал Роша в интервью пресс-службе клуба.
2020 год Роша провёл на правах аренды на родине, где выступал за «Фламенго». В прошлом сезоне нападающий принял участие в 5 матчах в бразильской Серии А и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес на поле не выходил.
Педро перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
- 18 января 2021
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