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Хавбек «Интера» Видаль объяснил поцелуй эмблемы «Ювентуса»

Хавбек «Интера» Видаль объяснил поцелуй эмблемы «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль объяснил, почему он поцеловал эмблему «Ювентуса» на футболке защитника туринцев Джорджо Кьеллини перед матчем 18-го тура итальянской Серии А.

«Я никогда не собирался целовать эмблему другой команды. Поцелуй был проявлением привязанности к брату, который подарил мне футбол, с которым я прожил чудесные годы вместе. Мы просто любим друг друга.

Я уважаю свою команду, наших болельщиков и людей, которые доверили мне защищать и продолжать развивать историю этого прекрасного клуба. И ради этого я готов вкладывать всю душу. Вперёд, «Интер», — написал Видаль в своём "инстаграме".

Артуро выступал за «Ювентус» в 2011-2015 годах. В сентябре 2020 года чилиец подписал контракт с миланским «Интером» в статусе свободного агента.

Полузащитник «Интера» Видаль поцеловал эмблему «Ювентуса» перед матчем
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