Хавбек «Интера» Видаль объяснил поцелуй эмблемы «Ювентуса»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль объяснил, почему он поцеловал эмблему «Ювентуса» на футболке защитника туринцев Джорджо Кьеллини перед матчем 18-го тура итальянской Серии А.
«Я никогда не собирался целовать эмблему другой команды. Поцелуй был проявлением привязанности к брату, который подарил мне футбол, с которым я прожил чудесные годы вместе. Мы просто любим друг друга.
Я уважаю свою команду, наших болельщиков и людей, которые доверили мне защищать и продолжать развивать историю этого прекрасного клуба. И ради этого я готов вкладывать всю душу. Вперёд, «Интер», — написал Видаль в своём "инстаграме".
Артуро выступал за «Ювентус» в 2011-2015 годах. В сентябре 2020 года чилиец подписал контракт с миланским «Интером» в статусе свободного агента.
- 18 января 2021
-
12:30
-
12:29
-
12:17
-
12:15
-
12:09
-
12:08
-
11:58
-
11:53
-
11:25
-
11:18
-
11:16
-
11:08
-
10:53
-
10:48
-
10:45
-
10:26
-
10:24
-
10:01
-
09:53
-
09:35
-
09:33
-
09:27
-
09:19
-
09:15
-
08:55
-
08:46
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
08:00
-
07:08
-
06:18
-
05:34
-
05:12
-
04:57