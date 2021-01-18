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Гвардиола — о победе в матче с «Кристал Пэлас»: выпью бокал хорошего вина

Гвардиола — о победе в матче с «Кристал Пэлас»: выпью бокал хорошего вина
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (4:0).

«Всё получилось благодаря уровню наших футболистов, их преданности делу и сосредоточенности на результате. Последние два сезона нам не удавалось обыграть «Кристал Пэлас» в домашних матчах, но сегодня мы провели потрясающую игру.

Я не хочу делать какие-либо послания. Уже в среду будет матч с «Астон Виллой». Нам нужно двигаться от матча к матчу. Несколько недель назад мы достаточно сильно отставали в таблице от «Ливерпуля», но затем выиграли несколько матчей. Именно это нам и нужно было сделать. Теперь я выпью бокал хорошего вина и только затем подумаю об «Астон Вилле», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» в 17 матчах набрал 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (23) — на 13-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (37).

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