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Анатолий Тимощук назвал европейские клубы, в которые мог перейти

Анатолий Тимощук назвал европейские клубы, в которые мог перейти
Футбол / РПЛ 0
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Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился воспоминаниями о своих несостоявшихся трансферах.

«Куда звали в России помимо «Зенита»? Были предложения. Конкретно не могу сказать, но было пару. Да, это клубы первой пятёрки. А зачем представлять Тимощука в футболке другого клуба? Если это не случилось, то не случилось.

Самые жирные предложения? Когда играл за «Баварию», было предложение от «Севильи». Манчини говорил, что хотел пригласить меня в «Манчестер Сити». Слышал о предложении «Арсенала», когда играл в «Шахтёре». Был «Вольфсбург», где работал брат президента «Баварии». Никогда первым не договаривался сам – сначала должны договориться клубы. Так было с «Зенитом», где я подписал контракт в 00.04», — цитирует Тимощука «Гол».

Тимощук в качестве игрока защищал цвета «Зенита» с 2007 по 2009 год и с 2013 по 2015 год. В ходе своей карьеры экс-полузащитник также выступал за «Волынь», донецкий «Шахтёр», «Баварию» и «Кайрат». В тренерский штаб «Зенита» вошёл в 2017 году.

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