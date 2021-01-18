«Челси» намерен летом купить Эрлинга Холанда. Клуб готов побить свой трансферный рекорд

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает The Athletic, норвежец стал целью «Челси» на летнее трансферное окно. Чтобы заполучить футболиста, лондонский клуб готов побить свой рекорд по тратам на одного игрока.



В контракте Холанда с «Боруссией» есть пункт о сумме выкупа в € 75 млн, но он вступает в силу летом 2022 года. В «Челси» считают, что могут сыграть на опережение и заполучить форварда уже грядущим летом, пока остальные клубы будут ждать снижения цены.



Холанд перешёл в «Боруссию» год назад. В нынешнем сезоне 20-летний нападающий принял участие в 11 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 6 мячей в 4 встречах Лиги чемпионов.

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