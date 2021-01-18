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Клопп: не знаю, сможет ли Жоэль Матип помочь «Ливерпулю» в ближайших матчах

Клопп: не знаю, сможет ли Жоэль Матип помочь «Ливерпулю» в ближайших матчах
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 19-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» рассказал о процессе восстановления защитника мерсисайдцев Жоэля Матипа.

«Жоэль уже тренируется с нами, но я всё ещё не могу сказать, сможет ли он помочь нам в ближайших матчах. Хоть он и не попал в заявку на матч с „Манчестер Юнайтед“, сегодня он провёл тяжёлую тренировку. Скорее всего, уже с 18 января он будет тренироваться в общей группе. Но пока мы точно не знаем, когда он сможет появиться на поле», — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт «Ливерпуля».

Камерунец получил повреждение в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (1:1). Во втором тайме он потянулся за мячом, после чего почувствовал болезненные ощущения в области паха и не смог продолжить играть.

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