«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 18 января, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс » в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Ассистенты — Марк Перри и Николас Хоптон. Резервный рефери — Грэм Скотт.



Подопечные Микеля Артеты в 18 матчах набрали 24 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (19) — на 15-м месте. У «Ньюкасл Юнайтед» есть игра в запасе. Лидером АПЛ является «Манчестер Юнайтед» (37).



Команды недавно встречались в матче 3-го раунда Кубка Англии. 9 января «канониры» в дополнительное время победили «сорок» со счётом 2:0.

«Арсенал» в дополнительное время одержал победу над «Ньюкаслом» в матче Кубка Англии