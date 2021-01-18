К защитнику «Арсенала» Эктору Бельерину проявляют интерес «Барселона», «Ювентус» и «ПСЖ»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин в скором времени может сменить клубную прописку.
Как сообщает Calciomercato, к 25-летнему испанцу проявляют интерес каталонская «Барселона», туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». Битва между тремя европейскими грандами за Бельерина может начаться под конец этого сезона, но каталонский клуб считается фаворитом в борьбе за испанского защитника.
Эктор Бельерин является воспитанником «Ла Масии» — академии «блауграны». «Арсенал» купил испанца за € 500 тыс. летом 2011 года, в 16-летнем возрасте. Его контракт с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в € 28 млн.
Ранее бывший президент «Барселоны», а ныне кандидат на пост Жоан Лапорта заявил о намерении вернуть игрока «Арсенала» Эктора Бельерина в каталонский клуб.
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