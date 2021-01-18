Мемфис Депай заявил, что хочет попасть в лучший клуб мира
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай рассказал, что вместе с полузащитником команды Уссемом Ауаром в дальнейшем намеревается перейти в топ-клуб мира.
«Мы с Ауаром знаем, что играем за очень большой клуб, но нам хочется попасть в один из трёх лучших клубов мира. Вы увидите Уссема, он будет в 10 раз лучше. Про меня можно сказать то же самое», — цитирует Депая Mundo Deportivo со ссылкой на Canal+.
Напомним, главным претендентом на Депая считается «Барселона». Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Пари Сен-Жермен». Контракт голландца действует до лета.
В «Лион» Мемфис перешёл в 2017 году из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 18 матчах французской Лиги 1 и забил 10 голов (6 – с пенальти).
«Я счастлив здесь». Мемфис Депай подтвердил, что может остаться в «Лионе» до лета
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