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«Вест Хэм» видит в нападающем «Севильи» замену ушедшему в «Аякс» Аллеру

«Вест Хэм» видит в нападающем «Севильи» замену ушедшему в «Аякс» Аллеру
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Севильи» и сборной Марокко Юссеф Эн-Несири может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

По сообщениям The Athletic, «Вест Хэм Юнайтед» в минувшие выходные сделал предложение в размере € 30 млн за нападающего «Севильи».

Как сообщает источник, андалусийский клуб отклонил первое предложение «молотобойцев», однако переговоры между двумя клубами о потенциальной сделке продолжатся до конца январского трансферного окна.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 23-летний марокканец провёл 17 матчей и забил восемь мячей. «Севилья», набрав в 17 матчах 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.

8 января амстердамский «Аякс» объявил о переходе бывшего нападающего «Вест Хэма» Себастьена Аллера. Француз подписал контракт с действующим чемпионом Нидерландов до 30 июня 2025 года. Стоимость трансфера составила € 22,5 млн. Именно в Эн-Несири «молотобойцы» видят замену ушедшему Аллеру.

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