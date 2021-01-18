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«Интер» сменит название и логотип

«Интер» сменит название и логотип
Футбол / Италия 0

Как утверждают итальянские СМИ, миланский «Интер» в марте планирует сменить название и логотип клуба.

Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport и Il Corriere della Sera сообщает, что название клуба изменится с Football Club Internazionale Milano на Inter Milano, чтобы подчеркнуть наследие между клубом и городом. Значок также изменится и будет развиваться вокруг букв I и M. Сообщается также, что в ближайшие месяцы «Интер» ждёт ещё больше изменений.

Более того, по информации СМИ, одна из британских международных инвестиционных компаний ведёт переговоры о приобретении доли в миланском клубе, а исторический спонсор футбольной формы Pirelli будет заменён новым спонсором с контрактом на € 30 млн в год. Название спонсора пока не уточняется.

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