Ерохин: Азмун опоздал на день, ещё свеженький и поэтому юморит

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о начавшихся сборах, а также рассказал о настроении нападающего Сердара Азмуна.



«У нас был отпуск, время на то, чтобы побыть с семьёй, отдохнуть психологически. Конечно, целый месяц никто не сидел сложа руки — после небольшого отдыха каждый выполнял программу, чтобы быть готовым к сборам на 70-80%. В целом время пошло на пользу. С новыми силами и мыслями готовимся к следующей части сезона.



Кто отвечает за шутки во время отсутствия Дзюбы? Азмун опоздал на день, ещё свеженький и поэтому юморит. Посмотрим, что с ним будет завтра. У всех отличное настроение, работаем с удовольствием. Тем более помимо беговых упражнений много времени проводим с мячом. Достаточно интересно», — цитирует Ерохина пресс-служба «Зенита» со ссылкой на эфир телеканала «Матч».

Дзюба и Лунёв не летят на сбор «Зенита». В чём дело? Первые горячие новости из петербургского клуба в 2021 году.