Лука Йович прокомментировал свой дубль после возвращения в «Айнтрахт» из «Реала»

Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович прокомментировал свой дубль после возвращения из мадридского «Реала» на правах аренды. Сербский форвард стал автором двух голов в матче 16-го тура Бундеслиги с «Шальке-04» (3:1).
«Потрясающее ощущение! Победа, два гола. Трудно представить себе лучшее возвращение. Я надеюсь, что это только начало и лучшее ещё впереди. Спасибо всем за вашу поддержку. Я хочу посвятить свой первый гол великому профессионалу, удивительному лидеру, верному другу, великому человеку, с которым мне выпала честь делить поле, нашему капитану Давиду Абрахаму. Второй гол я посвящаю великому фанату „Айнтрахта“, который недавно скончался и оставил любящую жену и троих детей. Покойся с миром», — написал Йович в своём "инстаграме".
Лука вернулся в «Айнтрахт» на правах аренды из мадридского «Реала». Соглашение серба с немецким клубом рассчитано до конца сезона. Лука также забил два мяча за «Реал», но для этого сербскому форварду понадобилось провести 32 матча.
- 18 января 2021
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