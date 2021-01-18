РПЛ могут сократить до 12 клубов. Рассматриваются два формата турнира

Формат проведения чемпионата России может кардинально измениться, сообщает «Рейтинг букмекеров».
По информации источника, Российскую Премьер-Лигу могут сократить с 16 до 12 клубов. Проект, вероятно, был разработан в Российском футбольном союзе. В настоящее время рассматриваются два варианта проведения турнира.
Первый предусматривает регулярный чемпионат в два круга и дальнейшее разделение команд на две группы. В первой группе будут определяться участники еврокубков, во второй – те, кто сохранит прописку в высшем дивизионе. При таком раскладе количество игровых дней увеличится с 30 до 32.
При втором варианте сначала также будет проводиться регулярный чемпионат, однако после этого будут составляться две сетки плей-офф. В первой окажутся восемь команд, которые определят чемпиона и участников еврокубков. Во вторую попадут аутсайдеры первенства и четыре лучшие команды из нижнего дивизиона. Они определят участников следующего розыгрыша чемпионата. В таком случае количество игровых дней сократится.
- 18 января 2021
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