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РПЛ могут сократить до 12 клубов. Рассматриваются два формата турнира

РПЛ могут сократить до 12 клубов. Рассматриваются два формата турнира
Футбол / РПЛ 0
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Формат проведения чемпионата России может кардинально измениться, сообщает «Рейтинг букмекеров».

По информации источника, Российскую Премьер-Лигу могут сократить с 16 до 12 клубов. Проект, вероятно, был разработан в Российском футбольном союзе. В настоящее время рассматриваются два варианта проведения турнира.

Первый предусматривает регулярный чемпионат в два круга и дальнейшее разделение команд на две группы. В первой группе будут определяться участники еврокубков, во второй – те, кто сохранит прописку в высшем дивизионе. При таком раскладе количество игровых дней увеличится с 30 до 32.

При втором варианте сначала также будет проводиться регулярный чемпионат, однако после этого будут составляться две сетки плей-офф. В первой окажутся восемь команд, которые определят чемпиона и участников еврокубков. Во вторую попадут аутсайдеры первенства и четыре лучшие команды из нижнего дивизиона. Они определят участников следующего розыгрыша чемпионата. В таком случае количество игровых дней сократится.

«Две группы по 12 клубов». Как может поменяться чемпионат России
Предлагались несколько вариантов изменения формата чемпионата России.
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