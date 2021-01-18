Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Федун: РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей

Федун: РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров московского «Спартака» и член исполкома Российского футбольного союза Леонид Федун прокомментировал возможность изменения формата РПЛ.

«Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов, РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату. С выбором формата нужно быть аккуратными. Необходимо обсуждение нескольких вариантов», — цитирует Федуна Sport24.

Появилась информация, что Российскую Премьер-Лигу могут сократить с 16 до 12 клубов. Проект, вероятно, был разработан в Российском футбольном союзе. В настоящее время рассматриваются два варианта проведения турнира.

РПЛ могут сократить до 12 клубов. Рассматриваются два формата турнира
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021