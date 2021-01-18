Федун: РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей

Председатель совета директоров московского «Спартака» и член исполкома Российского футбольного союза Леонид Федун прокомментировал возможность изменения формата РПЛ.



«Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов, РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату. С выбором формата нужно быть аккуратными. Необходимо обсуждение нескольких вариантов», — цитирует Федуна Sport24.

Появилась информация, что Российскую Премьер-Лигу могут сократить с 16 до 12 клубов. Проект, вероятно, был разработан в Российском футбольном союзе. В настоящее время рассматриваются два варианта проведения турнира.