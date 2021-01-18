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Уткин: у Дзюбы удивительный талант подставить сразу всех

Уткин: у Дзюбы удивительный талант подставить сразу всех
Футбол / РПЛ 0
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Известный блогер Василий Уткин прокомментировал новость о выявлении у нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы заражения коронавирусом.

«Команды разъехались по сборам, в основном по югам, в основном в Дубай они уехали. Некоторые там даже проведут сборы подряд, дабы не возвращаться в страну и не повергать себя лишнему коронавирусному риску.

«Зенит» вот уже подверг себя лишнему риску, и оказалось, что положительный тест у Дзюбы. Как же так получилось, что он подхватил коронавирус? Стали копаться, в частности, где он бывал, и в его «сториз» нашлась история о том, что ночью в московском клубе «Мечта» он что-то делал в караоке. Видимо, смотрел хоккей Россия – Канада. Вот, конечно, у человека удивительный талант подставить сразу всех. Себе – ковид, клубу «Мечта» – инспекции, проверки, почему они были открыты в это время суток. Впрочем, это недоказуемо, потому что «сториз» – это не аргумент», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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