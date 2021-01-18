«Милан» сделал предложение полузащитнику «Порту»

Полузащитник «Порту» Отавио может покинуть команду по окончании сезона и продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Контракт 25-летнего футболиста с «драконами» рассчитан до этого лета, и маловероятно, что стороны договорятся о продлении соглашения. С начала января Отавио имеет право вести переговоры с другими клубами и подписывать предварительные договоры.
Как сообщает Goal.com, попытку заполучить бразильца предпринял «Милан». «Россонери» предложили игроку контракт на четыре года с подписным бонусом в € 1,5 млн. Отавио и его представители довольны условиями, и теперь всё зависит от самого футболиста, который должен определиться со своим будущим.
Отавио выступает за «Порту» с 2014 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 10 матчей в чемпионате Португалии и забил 2 гола.
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