Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» сделал предложение полузащитнику «Порту»

«Милан» сделал предложение полузащитнику «Порту»
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Порту» Отавио может покинуть команду по окончании сезона и продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Контракт 25-летнего футболиста с «драконами» рассчитан до этого лета, и маловероятно, что стороны договорятся о продлении соглашения. С начала января Отавио имеет право вести переговоры с другими клубами и подписывать предварительные договоры.

Как сообщает Goal.com, попытку заполучить бразильца предпринял «Милан». «Россонери» предложили игроку контракт на четыре года с подписным бонусом в € 1,5 млн. Отавио и его представители довольны условиями, и теперь всё зависит от самого футболиста, который должен определиться со своим будущим.

Отавио выступает за «Порту» с 2014 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 10 матчей в чемпионате Португалии и забил 2 гола.

Манджукич прилетел в Италию, чтобы подписать контракт с «Миланом»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021