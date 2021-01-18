Главный тренер «Шрусбери Таун» переведён из реанимации в обычную палату

Главный тренер «Шрусбери Таун» Стив Коттерилл переведён из реанимации в обычную палату.
«Стив Коттерилл был в реанимации, и это было довольно тревожно. Для всей команды „Шрусбери Таун“ это была эмоциональная неделя, но я уже разговаривал с ним последние пару дней, и сейчас он пошёл на поправку.
В нашем последнем разговоре он отпустил несколько шуточек, так что теперь я знаю точно, что он идёт на поправку. Это облегчение для всех нас», — цитирует помощника главного тренера «Шрусбери Таун» Аарона Уилбрэхема Sky Sports.
«Шрусбери Таун» не играл с 29 декабря 2020 года из-за большого количества положительных тестов на COVID-19 в команде. Команда только в прошлую пятницу, 15 января, вернулась к тренировкам.
Из-за вспышки коронавируса «Шрусбери» 10 января не смог сыграть матч 3-го раунда Кубка Англии с «Саутгемптоном». Эта встреча будет сыграна завтра, 19 января. Начало — в 23:00 мск.
Победитель матча «Шрусбери Таун» — «Саутгемптон» в следующем раунде Кубка Англии встретится с лондонским «Арсеналом». Этот матч должен состояться 23 или 24 января.
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