Вальдано: с момента ухода Роналду «Реал» недосчитывается гола за матч
Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано выразил мнение, что команда забивала бы больше, если бы в её составе по-прежнему выступал нападающий Криштиану Роналду.
«С тех пор как ушёл Криштиану, «Реал» недосчитывается одного гола за матч. В команде теперь нет бомбардира. Лука Йович не смог заиграть за полтора года. Играть за «Реал» непросто», — приводит слова Вальдано Onda Cero.
Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в «Ювентус». Выступая за «сливочных», 35-летний португальский футболист завоевал пять «Золотых мячей».
Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года. На днях 23-летний сербский форвард вернулся на правах аренды в «Айнтрахт» и в первом же матче забил два гола.
«Айнтрахт» подшутил над «Реалом» после дубля Луки Йовича
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