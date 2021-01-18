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Вальдано: с момента ухода Роналду «Реал» недосчитывается гола за матч

Вальдано: с момента ухода Роналду «Реал» недосчитывается гола за матч
Футбол / Испания 0

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано выразил мнение, что команда забивала бы больше, если бы в её составе по-прежнему выступал нападающий Криштиану Роналду.

«С тех пор как ушёл Криштиану, «Реал» недосчитывается одного гола за матч. В команде теперь нет бомбардира. Лука Йович не смог заиграть за полтора года. Играть за «Реал» непросто», — приводит слова Вальдано Onda Cero.

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в «Ювентус». Выступая за «сливочных», 35-летний португальский футболист завоевал пять «Золотых мячей».

Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года. На днях 23-летний сербский форвард вернулся на правах аренды в «Айнтрахт» и в первом же матче забил два гола.

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