«Челси» отдал Дринкуотера в аренду турецкому клубу. Он не играл почти год

«Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Дэниела Дринкуотера на правах аренды.



В ближайшее время 30-летний английский футболист будет выступать за «Касымпашу». Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона.



Дринкуотер является воспитанником «Манчестер Юнайтед», откуда уходил в аренду в «Хаддерсфилд Таун», «Кардифф Сити», «Уотфорд» и «Барнсли». В 2012 году Дэниел перешёл в «Лестер Сити», за который в последующие пять лет провёл почти 200 матчей и с которым сенсационно стал чемпионом Англии. В 2017 году хавбека купил «Челси», однако он не закрепился в команде. Первую половину прошлого сезона провёл на правах аренды в «Бёрнли», а вторую – в «Астон Вилле». В последний раз Дринкуотер выходил на поле в середине февраля прошлого года.



«Камымпаша», набрав 22 очка в 17 турах, занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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