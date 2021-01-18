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«Спартак» показал видео первых дней Йоррита Хендрикса в клубе

«Спартак» показал видео первых дней Йоррита Хендрикса в клубе
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, в котором показала первые дни полузащитника Йоррита Хендрикса, недавно перешедшего в стан красно-белых из ПСВ. В ролике продемонстрированы кадры из аэропорта, подписание контракта, первая тренировка и песня на командном ужине.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале московского клуба.

Йоррит — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал подписание нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса, назвав хавбека известным игроком.

Йоррит Хендрикс: «Спартак» — самый большой клуб России
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