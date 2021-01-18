В «Зените» поддержали потенциальное изменение формата РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о возможном изменении формата Российской Премьер-Лиги.



«Да, мы поддерживаем подход об увеличении количества ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорить об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают, — это очевидно. Будем работать», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».



Ранее стало известно, что РПЛ могут сократить с 16 до 12 клубов. Проект, вероятно, был разработан в Российском футбольном союзе. В настоящее время рассматриваются два варианта проведения турнира.



«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка.

РПЛ могут сократить до 12 клубов. Рассматриваются два формата турнира