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Российский нападающий пополнил состав чемпиона Южной Кореи

Российский нападающий пополнил состав чемпиона Южной Кореи
Футбол / Прочие турниры 0
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Российский нападающий Станислав Ильюченко перешёл в «Чонбук Хёндэ Моторс». Об этом сообщается на сайте действующего чемпиона Южной Кореи.

«Я понимал, что «Чонбук» – хорошая команда, с тех пор, как оказался в Кей-лиге. Ожидания? Надеюсь, в этом году мы снова сможем выиграть чемпионат. Я обязательно подниму трофей над головой вместе с отличными игроками, которые здесь выступают», — заявил футболист.

Предыдущей командой Ильюченко был «Пхохан Стилерс», занявший третье место в предыдущем розыгрыше чемпионата Южной Кореи. 30-летний форвард в минувшем сезоне принял участие в 26 матчах Кей-лиги, забил 19 голов (2 – с пенальти) и отдал 7 результативных передач.

Ильюченко родился в России, но практически всю карьеру провёл в Германии, где выступал за клубы из низших лиг. В 2019 году Станислав перебрался в Южную Корею, став игроком «Пхохан Стилерс».

Фото: Официальный сайт ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»

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