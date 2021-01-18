«Был только один спорный момент». Клаттенбург оценил судейство матча «Ливерпуль» — «МЮ»

Бывший судья Марк Клаттенбург поделился мнением о работе арбитра Пола Тирни в матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» (0:0).



«После серьёзной подготовки и особого внимания к судьям Тирни спокойно контролировал игру. Он разумный арбитр и показал это, хотя отсутствие болельщиков ему помогло. Матч «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» ощущается совершенно иначе, когда «Энфилд» заполнен.



Был только один спорный момент. К первому тайму добавили одну минуту, и на табло в трансляции прошло 55 секунд, когда Тирни дал свисток. Мяч в этот момент находился в центре поля. Арбитр хотел, чтобы игра остановилась в нейтральной зоне, поскольку это стандарт для судей. Проблема заключалась в том, что меньше чем через секунду «Ливерпуль» отправил мяч верхом вперёд, и Садио Мане должен был выходить к воротам. Технически Тирни стоило подождать хотя бы окончания минуты. Ему помог тот факт, что Мане и Виктор Линделёф сразу остановились, поэтому мы не знаем, что бы произошло дальше. Но я бы не стал критиковать Тирни за этот момент. Он провёл очень хороший матч», — написал Клаттенбург в своей колонке на Daily Mail.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: