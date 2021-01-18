Созин: пусть меня обвинят в том, что я не патриот, но для РПЛ 16 команд – это много

Член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что в Российской Премьер-Лиге должно быть меньше 16 команд.
«На сегодняшний день у нас даже меньше, чем 12 команд. Пусть меня обвинят, что я не патриот, будут говорить про большую страну, но для Российской Премьер-Лиги 16 команд – это много. Назовите хотя бы одну команду, которая готова играть в РПЛ. По качеству состава и финансированию. Я таких команд не вижу. А четыре последних команды РПЛ уже оторвались от остальных. Средний уровень надо повышать, повышая качество команд. И если мы хотим это качество улучшить, то команд должно быть меньше», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
После 19 туров лидером Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 является набравший 41 очко «Зенит». В тройку лидеров входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
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