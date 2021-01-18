Райола отверг последнее предложение «Милана» по новому контракту Доннаруммы

Мино Райола, агент, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта. Представитель 21-летнего голкипера отверг последнее предложение «Милана», сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, «Милан» предлагал заключить новое соглашение на € 7 млн в год. Но Райолу не устроили эти условия.
Агент хочет, чтобы его клиент получал € 10 млн за сезон. «Милан» готов продолжать переговоры, но не планирует поднимать зарплату игрока выше € 8 млн.
Контракт голкипера с «Миланом» истекает летом 2021 года. В текущем сезоне он провёл в Серии А 16 матчей и пропустил 16 мячей. В его активе — шесть матчей на ноль.
Ранее форвард «Милана» Златан Ибрагимович назвал Доннарумму сильнейшим голкипером в мире.
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