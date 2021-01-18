Лэмпард: «Лестер» — претендент на титул в АПЛ

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 18-го тура АПЛ с «Лестером». Встреча состоится 19 января в Лестере. Лэмпард выразил уверенность, что «лисы» могут претендовать на чемпионский титул в АПЛ.
«Лестер» находится в чемпионской гонке, безусловно. Посмотрите, как они играют, каких результатов добиваются, на их место в турнирной таблице. В прошлом сезоне мы смогли оказаться выше них в концовке. Для нас это было важным достижением, учитывая, что мы говорим о команде с отличными игроками и очень хорошим тренером.
«Лестер» — претендент на титул. Но нам пока не стоит думать о чемпионской гонке и своём месте в ней. Если мы обыграем соперника, то сумеем оказаться выше в таблице, где и хотим быть. Пока что в борьбе за чемпионство ничего не решено», — цитирует Лэмпарда SkySports.
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