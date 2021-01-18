Бывший полузащитник сборной Англии Джек Уилшир стал игроком «Борнмута», сообщается на официальном сайте клуба. Контракт 29-летнего футболиста с «Борнмутом» рассчитан до конца сезона-2020/2021.



«Приятно вернуться, мне не терпится начать. С той минуты, как я прибыл на базу клуба три недели назад, почувствовал, что будто никогда и не уезжал. Это было так естественно. У нас с клубом большие амбиции, и я с нетерпением жду возможности сыграть свою роль в достижении общих целей», — отметил Уилшир.

Фото: Официальный сайт «Борнмута»

Напомним, Уилшир защищал цвета «Борнмута» в сезоне-2016/2017 на правах аренды. Последним клубом Уилшира был «Вест Хэм Юнайтед», за который он выступал с 2018 года и который покинул в начале октября прошлого года. До перехода в стан «молотобойцев» Джек на протяжении 10 лет защищал цвета «Арсенала», где некоторое время был капитаном команды. В сборную Англии вызывался с 2010 по 2016 год.