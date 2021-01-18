Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хавбек «Ромы» заразился коронавирусом

Хавбек «Ромы» заразился коронавирусом
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Николо Дзаньоло заразился коронавирусом.

«К сожалению, у меня был выявлен коронавирус в результате последнего тестирования. Я в порядке, симптомов нет, но меня отправили на карантин. Надеюсь вернуться к тренировкам с „Ромой“ как можно скорее, а пока буду болеть за своих товарищей по команде из дома», — написал Дзаньоло на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Дзаньоло продолжает восстанавливаться после операции на крестообразной связке колена, проведённой в сентябре 2020 года. Хавбек получил травму во время матча группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов (1:0). Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки правого колена и повреждение мениска.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021