Хавбек «Тулузы» продолжит карьеру в «Боруссии» М

Полузащитник «Тулузы» Куадио Коне продолжит карьеру в мёнхенгладбахской «Боруссии», сообщает Sky Germany.



По информации источника, 19-летний футболист заключил с немецким клубом контракт, рассчитанный на пять лет. Отмечается, что Коне будет выступать за «Тулузу» до конца сезона-2020/2021, после чего перейдёт в мёнхенгладбахскую «Боруссию».



Коне стал игроком основной команды «Тулузы» в 2019 году. В нынешнем сезоне Коне принял участие в 19 матчах французской Лиги 1 и забил 1 гол.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» в 16 встречах набрала 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (36). В тройку лидеров входят «РБ Лейпциг» (32) и «Байер» (29).