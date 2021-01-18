Клуб Бекхэма объявил о назначении на пост главного тренера Фила Невилла

Клуб MLS «Интер Майами», совладельцем которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, объявил о назначении на пост главного тренера Фила Невилла. Ранее Невилл возглавлял женскую сборную Англии. Он был одноклубником Бекхэма в «Манчестер Юнайтед».
«Фил Невилл, добро пожаловать в «Интер Майами»! Бывший главный тренер сборной Англии назначен вторым в истории клуба главным тренером», — говорится в «твиттере» клуба.
Фил должен был руководить сборной Англии на женском чемпионате Европы, но после переноса турнира на 2022 год решил уйти в отставку. «Интер» завершил регулярный сезон MLS на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее пост наставника команды покинул Диего Алонсо. Об увольнении было объявлено вчера, 17 января.
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