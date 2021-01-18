В АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус. Выявлено 16 новых случаев заражения

На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.



Новая волна проверок прошла в период с 11 по 17 января. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 3115 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Результаты 16 тестов оказались положительными. Заразившиеся были отправлены на карантин на десять дней. Напомним, в прошлом раунде проверок было выявлено 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге стартовал 12 сентября. После 18 туров лидером соревнований является набравший 37 очков «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа стал чемпионом Англии.