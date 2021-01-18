Кин: Погба, претендуя на роль главного игрока «МЮ», должен был забивать «Ливерпулю»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ. Накануне, 17 января, «Ливерпуль» на своём поле сыграл вничью (0:0) с «Манчестер Юнайтед». В концовке у гостей был отличный шанс открыть счёт, но Поль Погба, пробив в упор, не смог переиграть голкипера соперника.

«У Погба был хороший шанс. И это было видно по его реакции. Он отлично обработал мяч, но, бог ты мой, должен был забивать! Бей в любое место рядом с голкипером, а не в него. После такой обработки мяча у него появился отличный шанс. Это очень большой шанс для «Юнайтед». Отмечу и вратаря, он стоял на месте и спас.

«МЮ» первые полтора часа выглядел неважно, больше обороняясь. Но было понятно, что шансы у них будут. Главное — реализовать их. Нельзя сказать, что «Ливерпуль» играл плохо, но они потеряли свою искру. Конечно, расстраивает, что Погба не забил.

Мы возносили Поля, критиковали его. Но в такие моменты человек, претендующий на роль главного игрока, должен забивать», — цитирует Кина Independent.