Бекхэм объяснил, почему его клуб назначил Фила Невилла главным тренером

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм прокомментировал назначение на пост главного тренера клуба «Интер Майами» Фила Невилла. Бекхэм является совладельцем клуба из MLS.

«Я знаю его человеческие качества, скромность, лояльность и честность, а также его невероятную энергетику и рабочую этику. Каждый, кто с ним играл или работал, знает, что это настоящий лидер. Я считаю, что настало время привлечь его к работе в нашем клубе», — приводит слова Бекхэма пресс-служба «Интер Майами».

Фил должен был руководить сборной Англии на женском чемпионате Европы, но после переноса турнира на 2022 год решил уйти в отставку. «Интер» завершил регулярный сезон MLS на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее пост наставника команды покинул Диего Алонсо. Об увольнении было объявлено вчера, 7 января.