Экс-защитник «Ростова» перешёл в львовский «Рух»
Экс-защитник «Ростова» и «Краснодара» Рагнар Сигурдссон перешёл в «Рух», сообщает пресс-служба львовского клуба.
Контракт 34-летнего исландского футболиста с украинским клубом рассчитан на полгода. В соглашении прописана опция продления ещё на один сезон. Сигурдссон будет выступать за «Рух» под 22-й номером.
Видео можно посмотреть на странице «Руха» в «Инстаграме».
С 2014 по 2016 год Сигурдссон защищал цвета «Краснодара», а с 2018 по 2020 год играл за «Ростов».
Последним клубом Сигурдссона был «Копенгаген», за который он выступал в 2020 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 2 матчах чемпионата Дании и не отметился результативными действиями.С 2007 года Сигурдссон вызывается в национальную команду Исландии.
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