Фердинанд заступился за Бруну Фернандеша, которого раскритиковал Кин

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд не согласился с партнёром по команде Роем Кином, недовольным игрой Бруну Фернандеша. Кин раскритиковал полузащитника «Манчестер Юнайтед» после матча 19-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0). От Кина досталось и нападающему «МЮ» Маркусу Рашфорду.

«Да, они были немного не в форме, но мы лидируем в АПЛ, это самое важное. Команда по-прежнему добивается результатов, побеждает, «Манчестер Юнайтед» занимает хорошие позиции в лиге.

Если бы в этом матче не было ни одного удара «Манчестер Юнайтед» по воротам, никаких опасных атак, то я бы беспокоился. А так, в матче были хорошие моменты, просто подводили последний пас или удар.

Да и не надо так говорить о Бруну. Я бы не сказал, что у него спад. Его вклад в игру феноменальный», — цитирует Фердинада Daily Mail.