У Бареллы на следующий день после победы в матче с «Ювентусом» родилась дочь

У полузащитника «Интера» Николы Бареллы родилась дочь. О рождении девочки сообщила в своём «инстаграме» супруга футболиста Федерика Скивенин. Ребёнка родители назвали Матильдой.
В семье Бареллы родилась уже третья дочь. Семейная пара воспитывает дочерей Ребекку (3 года) и Лавинию (1 год).
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Скивенин.
Накануне Барелла стал главным героем матча 18-го тура Серии А с «Ювентусом». Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу миланцев, и Барелла принял участие в обоих голах своей команды — на 13-й минуте он ассистировал Артуро Видалю, а в начале второго тайма забил сам, реализовав выход один на один.
«Интер» набрал в 18 матчах 40 очков и догнал «Милан» (40) в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (33) занимает пятое место.
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