Форвард «Боруссии» М пропустит матч с «Вердером» из-за посещения нелегальной вечеринки
Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Брил Эмболо исключён из заявки команды на матч 17-го тура Бундеслиги с бременским «Вердером», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Решение было принято в связи с тем, что игрок нарушил антикоронавирусный протокол. Сообщалось, что Эмболо посетил нелегальную вечеринку в одном из ресторанов Эссена. Футболист был среди 23 гостей заведения, которое должно было быть закрыто.
Матч 17-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» М — «Вердер» состоится завтра, 19 января. Начало — в 20:30 мск. Мёнхенгладбахская «Боруссия» в 16 встречах набрала 25 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. «Вердер» (18) — на 12-м месте.
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