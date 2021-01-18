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Мальдини: «Милан» хотел взять Томори ещё прошлым летом, он нам идеально подходит

Мальдини: «Милан» хотел взять Томори ещё прошлым летом, он нам идеально подходит
Футбол / Англия 0
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Директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что итальянский клуб намеревается оформить переход защитника «Челси» Фикайо Томори. Сообщалось, что «Милан» намеревается арендовать футболиста. Ухода игрока в аренду не исключил и главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

«Мы хотели взять Томори ещё прошлым летом, он всегда был одной из наших целей. Томори идеально подходит нам, мы ведём работу над последними деталями перехода», — цитирует Мальдини Sky Sport Italia.

Сообщалось, что синие готовы отдать 23-летнего англичанина в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа за € 30 млн. Такая сумма слишком велика для «россонери», но переговоры между клубами продолжились.

В сезоне-2020/2021 Фикайо Томори провёл всего один матч в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с «аристократами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в € 17 млн.

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