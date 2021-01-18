Мальдини: «Милан» хотел взять Томори ещё прошлым летом, он нам идеально подходит

Директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что итальянский клуб намеревается оформить переход защитника «Челси» Фикайо Томори. Сообщалось, что «Милан» намеревается арендовать футболиста. Ухода игрока в аренду не исключил и главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.
«Мы хотели взять Томори ещё прошлым летом, он всегда был одной из наших целей. Томори идеально подходит нам, мы ведём работу над последними деталями перехода», — цитирует Мальдини Sky Sport Italia.
Сообщалось, что синие готовы отдать 23-летнего англичанина в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа за € 30 млн. Такая сумма слишком велика для «россонери», но переговоры между клубами продолжились.
В сезоне-2020/2021 Фикайо Томори провёл всего один матч в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с «аристократами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в € 17 млн.
- 19 января 2021
-
00:37
-
00:34
-
00:32
-
00:17
- 18 января 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:31
-
23:15
-
22:53
-
22:41
-
22:22
-
22:10
-
21:57
-
21:33
-
21:31
-
21:05
-
20:45
-
20:40
-
20:26
-
20:15
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:44
-
19:37
-
19:21
-
19:19
-
19:05
-
18:47
-
18:45
-
18:39
-
18:31
-
18:19
-
18:15
-
18:12