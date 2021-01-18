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Обамеянг не попал в пустые ворота в матче с «Ньюкасл Юнайтед»

Обамеянг не попал в пустые ворота в матче с «Ньюкасл Юнайтед»
Футбол / Англия 0

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимает «Ньюкасл Юнайтед». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. К перерыву счёт не открыт (0:0). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 15-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Букайо Сака прострелил на дальнюю штангу в направлении форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, перед которым ворота были полностью открыты, но габонец пробил в каркас ворот.

Видео промаха Пьера-Эмерика Обамеянга:

Подопечные Микеля Артеты в 18 матчах набрали 24 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (19) — на 15-м месте. У «Ньюкасл Юнайтед» один матч в запасе. Лидером АПЛ является «Манчестер Юнайтед» (37).

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