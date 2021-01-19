Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Обамеянг классным ударом под перекладину открывает счёт в матче «Арсенал» — «Ньюкасл»

В эти минуты в Лондоне проходит матч 19-го тура АПЛ. «Арсенал» принимает «Ньюкасл Юнайтед», встреча проходит на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув».

Счёт в матче на 50-й минуте открыл форвард хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг. Нападающий «Арсенала» получил передачу из глубины поля от Томаса Парти, после чего добежал до чужой штрафной и точно пробил под перекладину.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Подопечные Микеля Артеты в 18 матчах набрали 24 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (19) — на 15-м месте. У «Ньюкасл Юнайтед» есть игра в запасе. Лидером АПЛ является «Манчестер Юнайтед» (37).

Команды недавно встречались в матче 3-го раунда Кубка Англии. 9 января «канониры» в дополнительное время победили «сорок» со счётом 2:0.