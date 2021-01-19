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«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» завершился матч 19-го тура АПЛ. «Арсенал» на своём поле разгромил «Ньюкасл» со счётом 3:0.

На 50-й минуте форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг вывел хозяев вперёд, поразив ворота соперника мощным ударом под перекладину. На 60-й минуте Букайо Сака удвоил преимущество лондонцев. А на 77-й минуте Обамеянг оформил дубль, установив окончательный счёт.

Видео первого забитого мяча Обамеянга доступно на «Чемпионате».

Сака удваивает преимущество «Арсенала». Видео доступно на «Чемпионате».

Обамеянг оформляет дубль. Видео доступно на «Чемпионате».

«Канониры» одержали уже четвёртую победу в пяти последних матчах в АПЛ. «Арсенал» набрал 27 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл» потерпел третье поражение подряд. «Сороки», набрав 19 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостях с «Саутгемптоном», а «Ньюкасл» — с «Астон Виллой».