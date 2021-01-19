«Будем вдвоём пугать соперников». Ибрагимович подтвердил переход Манджукича в «Милан»

39-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович после победы в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:0) высказался о возможной совместной игре за итальянский клуб с 34-летним хорватским форвардом Марио Манджукичем.
«Марио Манджукич подписал контракт, он переходит в «Милан»… Так что, мы будем вдвоем пугать соперников!» — приводит слова шведа журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
Итальянские СМИ сообщали, что вчера, 18 января, Марио Манджукич завершил прохождение медицинского осмотра в «Милане». В ближайшее время должно последовать официальное объявление о подписании контракта с хорватом, находящимся в статусе свободного агента. Отмечалось, что Манджукич подпишет контракт до конца сезона-2020/2021 с возможностью продления ещё на год.
Бывший нападающий «Ювентуса» и «Баварии» является свободным агентом после того, как 5 июля 2020 года разорвал контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль», за который в 10 встречах забил 1 гол.
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