Marca: Алаба подписал 4-летний контракт с «Реалом». Он перейдёт в «Королевский клуб» летом

28-летний австрийский защитник «Баварии» Давид Алаба согласовал последние детали своего перехода в мадридский «Реал» следующим летом на правах свободного агента. Об этом сообщает испанское издание Marca.



Алаба станет первым подписанием «Королевского клуба» перед следующим сезоном. После того, как игрок получил возможность вести переговоры с любым клубом с 1 января 2021 года, «Реал» быстро воспользовался возможностью и согласовал с австрийцем 4-летний контракт с зарплатой в € 11 млн, который вступит в силу летом.



Отмечается, что футболист уже прошел соответствующее медицинское обследование в присутствии клубного врача «Реала».



Давид защищает цвета мюнхенской «Баварии» практически на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне австрийский футболист принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол. Действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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