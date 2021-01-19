Гари Невилл: ещё 7 недель назад Сульшера увольняли из «МЮ», а игроков просили выгнать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выступил в защиту стиля игры клуба в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0).



«Я не могу вспомнить ни одного случая, когда в моей игровой карьере «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» доминировал с мячом. Хотя Алекс Фергюсон может мне завтра позвонить и сказать, что я несу чушь, но мы сопротивлялись этому в течение первого часа каждого матча, в котором я когда-либо играл. Даже при счете 1:0 за 25 минут до конца вы никогда не сможете на это пойти. Только с Луи ван Галом несколько сезонов назад я увидел, что «Манчестер Юнайтед» доминирует в игре с «Ливерпулем», и подумал: «Вау, вот это игра». Каждый год, пока я наблюдал за нами на этом поле, я видел, как мы боролись до последней минуты.



Итак, вчера за 20 минут до конца я подумал: «Что ты собираешься делать, Оле?» Он мог бы поставить Гринвуда на 10 минут раньше, Фернандеш мог бы сыграть лучше. У «МЮ» было два самых больших момента в игре, этот план сработал, не считая упущенных возможностей.



Я критиковал «МЮ» последние 4-5 лет, поэтому я не собираюсь сидеть здесь и защищать их, когда мне это не нужно. Не стоит забывать, что ещё 7 недель назад Сульшера увольняли, а всех игроков просили выгнать из клуба», — цитирует Невилла Goal.

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